Песков: передача Киеву активов РФ разрушит неприкосновенность собственности

Пресс-секретарь президента России отметил, что по основным депозитариям "будет серьезно бить бумеранг"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. План Еврокомиссии по передаче Украине €2 млрд за счет доходов от замороженных российских активов приведет к разрушение доверия к принципу неприкосновенности собственности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это дополнительные шаги в сторону, наверное, полного разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности", - указал Песков, комментируя заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС направит Киеву около €2 млрд на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов.

"Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности", - уточнил представитель Кремля.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз договорился с Украиной о выделении стране €2 млрд на беспилотники.