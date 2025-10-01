В Max блокируется доступ в мессенджер через вредоносные сторонние приложения
Редакция сайта ТАСС
10:21
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центр безопасности национального мессенджера Max блокирует доступ в мессенджер через вредоносные сторонние приложения, сообщили журналистам в пресс-службе платформы.
Читайте также
План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер
Там отметили, что установка неофициальных сторонних приложений, так называемых "альтернативных клиентов", которые предоставляют доступ к Мax, представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы. "Центр безопасности Мax оперативно блокирует доступ через подобные приложения", - заверили в пресс-службе.
Данное действие необходимо, чтобы оградить пользователей мессенджера от злоумышленников и мошенников, добавили там.