Файзуллин считает скорость строительства в России недостаточной

По словам министра строительства и ЖКХ, крупнейшие подрядные организации в целях экономии ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали необходимые темпы работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Скорость строительства в России отстает от необходимых показателей, сообщил в ходе в ходе XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Мы большую часть работ отстаем по времени. Если <...> каменщик часть кладки должен выложить за рабочий день, то почему, допустим, он делает за полтора дня эту часть работы? Об этом можно много говорить, но мы так производительность труда не поднимем в стройке", - отметил Файзуллин.

Он добавил, что крупнейшие подрядные организации в целях экономии ликвидировали много своих структур, которые обеспечивали именно необходимую скорость работ. "Оборачиваемость капитала должна быть <...> гораздо выше, тогда будет производительность выше. Соответствующие нормативные акты мы продолжаем разрабатывать", - добавил Файзуллин.

Он также обратил внимание на необходимость развивать модульное строительство. "В сталинские времена был четкий процесс. То количество домостроительных комбинатов в стране возникло, они качественно увеличили скорость строительства. Многое нас не устраивает, в том числе в плане архитектуры. Но задача была выполнена, люди из землянок вышли", - объяснил министр.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.