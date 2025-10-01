Суд прекратил производство по делу "Суал партнерс" против "Русала"

"Суал партнерс" ранее подал в суд ходатайство об отказе от иска по этому делу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Калининградской области постановил прекратить производство по делу "Суал партнерс" против "ОК Русал", связанному с предоставлением корпоративных документов, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Прекратить производство", - говорится в картотеке, само постановление на данный момент не опубликовано.

Ранее "Суал партнерс" подал в суд ходатайство об отказе от иска по этому делу.

В материалах "Русала" отмечалось, что предмет корпоративного или существенного спора: об обязании МКПАО "ОК Русал" предоставить документы его акционеру.

Ранее представитель "Суала" сообщал ТАСС, что менеджмент "Русала" отказал "Суал партнерс" в доступе к запрошенным документам о деятельности компании, в связи с чем было принято решение обратиться в суд для истребования этих материалов.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.