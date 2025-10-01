Кабмин может разрешить использование присадок для роста предложения топлива в РФ

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность разрешить использование топливных присадок, различных химических элементов, чтобы нарастить предложение бензина и дизеля в России. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, о том, чтобы с помощью определенных изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить увеличение производства и продукции, которая сегодня идет на экспорт. И это даст тоже дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива в Российской Федерации", - сказал он.