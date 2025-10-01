В России годовая инфляция по итогам сентября составляет около 8%

До конца года она опустится до 6-7%, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Власти фиксируют снижение темпов роста инфляции, в сентябре годовой рост цен составил около 8%. Об этом заявил журналистам на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня мы наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. Проводимая Центральным банком и правительством политика направлена на снижение инфляционных процессов, на принятие дезинфляционных мер, она приносит свои результаты. По результатам сентября год к году уровень инфляции примерно составляет 8%", - сказал он, уточнив, что до конца года инфляция опустится до 6-7%.