Автоэксперт Моржаретто: беспилотное такси трудно интегрировать в город

Аварии, которые случались с беспилотными автомобилями, часто связаны с человеческим фактором, отметил Игорь Моржаретто

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотное такси пока сложно интегрировать в городскую среду, основная причина - большое количество аварий с автономным транспортом, так как робот, всегда действующий по правилам, не в состоянии предвидеть ошибки человека. Об этом ТАСС заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Действуют правила робототехники - не навредить человеку. А вот человек, который едет в соседнем автомобиле, способен на любые поступки. Аварии, которые случались с беспилотными автомобилями, часто связаны с человеческим фактором. Поэтому технически беспилотное такси сделать можно, оно уже есть. А вот практически, как пустить их на обычные улицы, где много всяких видов транспорта, еще и пешеходы, самокаты, велосипеды, пока непонятно и сложно. Поэтому во всем мире, если и есть беспилотные такси, то пока они с человеком за рулем, контроллером, на закрытых территориях, где нет чужого транспорта. Беспилотный транспорт очень хороший и эффективный на закрытых территориях или отдельно выделенных полосах", - сказал Моржаретто.

Автоэксперт объяснил, что беспилотное такси уже работает в России, но на закрытых территориях - например, в московском Сколково или казанском Иннополисе. "Автомобиль сейчас достаточно умный, чтобы провести пассажира по заранее оговоренному маршруту, и даже в сложной ситуации сориентироваться. Вся проблема связана с тем, что пока нигде в мире не придумали, как сочетать беспилотный автомобиль и автомобиль с живым водителем, потому что беспилотный автомобиль действует всегда по правилам", - добавил Моржаретто.

Ранее генеральный директор "Яндекс такси" Александр Аникин на форуме "Цифровая транспортация" заявил, что беспилотное такси может появиться в российских городах уже в ближайшие пару лет. В Минтрансе РФ также сообщили ТАСС, что беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 года.