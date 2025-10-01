Медведев указал на необходимость повышения эффективности расходов бюджета РФ

Работа над бюджетом продолжается, заявил председатель партии "Единая Россия"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на необходимость внедрения практик, которые помогут эффективнее использовать бюджетные средства. Об этом он заявил на заседании программной комиссии "Единой России" о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 годы.

"Работа над бюджетом продолжается. И, конечно, важно добиваться результатов не только за счет увеличения финансирования, о чем всегда напоминает Минфин, и справедливо напоминает. Надо внедрять лучшие практики, которые направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств. И просил бы всех уделить этой теме тоже особое внимание", - сказал Медведев.