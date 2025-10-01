Медведев: "Единая Россия" участвует во всех этапах работы над бюджетом

Задача заключается в том, чтобы последовательно отстаивать статьи, связанные с народной программой, отметил председатель партии

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" участвует во всех этапах работы над федеральным бюджетом РФ и последовательно отстаивает статьи, связанные со своей народной программой. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

"Наша партия участвует во всех этапах работы над главным финансовым документом страны. От этапа подготовки его в правительстве до работы с ним в Государственной думе. Задача заключается в том, чтобы последовательно отстаивать статьи, связанные с народной программой ["Единой России"]" , - рассказал Медведев в ходе заседания программной комиссии партии о финансовом обеспечении реализации народной программы в проекте бюджета на 2026-2028 гг.

По его словам, в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, уже учтены многие инициативы партии. "В части финансирования Фонда поддержки участников спецоперации, адресной помощи семьям с детьми, включая вопросы материнского капитала, больничных для молодых родителей, пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, семейной ипотеки и многого другого", - перечислил политик.