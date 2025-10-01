В "Яндекс такси" рассказали, кто должен войти в перечень автомобилей для отрасли

В сервисе считают, что в него нужно добавить все локализованные автозаводы в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, на прозрачных условиях должны попасть все локализованные в России автозаводы, сообщили ТАСС в "Яндекс такси".

"Отрасли такси нужен полный перечень разрешенных автомобилей как можно скорее - от него напрямую зависят закупки партнеров на следующий год и их адаптация к новому закону. При этом мы считаем, что в этот перечень на прозрачных условиях должны попасть все локализованные в России автозаводы", - заявили в компании.

В противном случае отрасль столкнется с негативными последствиями - оттоком водителей и снижением доступности услуг такси, подчеркнули в компании.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям о локализации такси. Под критерии подпадают более 20 моделей от 6 отечественных брендов, среди них - Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel); УАЗ ("Патриот", "Хантер"); Sollers (SP7); Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space); Voyah (Free, Dream, Passion); "Москвич" (3, 3е, 6, 8).