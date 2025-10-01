Якушев подчеркнул необходимость единой позиции единороссов по проекту бюджета

Секретарь генсовета партии также назвал принципиальным сохранение финансирования положений народной программы "Единой России" в проекте бюджета

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Позиция "Единой России" при голосовании по проекту федерального бюджета в Госдуме должна быть консолидированной. Об этом секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил на заседании программной комиссии единороссов.

"Мы должны выступать с точки зрения поддержки нашего федерального бюджета совместно. Это не обсуждается", - сказал Якушев.

Он также назвал принципиальным сохранение финансирования положений народной программы "Единой России" в проекте бюджета.

"У нас есть ряд принципиальных направлений, по которым нам бы хотелось, чтобы финансирование ни в коем случае не падало. Это основополагающие положения, такие как ремонт школ, социальная газификация - по ним решения принимались публично на партийных съездах. Между первым и вторым чтением мы вернемся к обсуждению этих вопросов. Естественно, главное и необходимое - это вопросы, связанные с национальной безопасностью. Но по этим положениям как минимум надо сохранить финансирование", - подчеркнул Якушев.