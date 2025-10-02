В аэропорту Волгограда отменили четыре рейса

Речь идет о двух рейсах на вылет в Москву и двух на прилет из столицы

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет четырех рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, отменены два рейса на вылет в Москву и два рейса на прилет из столицы.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:49 мск до 06:12 мск 2 октября.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.