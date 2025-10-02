В инжиниринговом центре представили образцы деталей поезда для ВСМ

Здесь проектируют наиболее сложные элементы инфраструктуры высокоскоростной магистрали

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Образцы деталей поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и элементы инфраструктуры магистрали представили в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта (совместное предприятие РЖД и "Синара - транспортные машины"), передает корреспондент ТАСС.

Центр с рабочим визитом посетил глава РЖД Олег Белозеров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга, в инжиниринговом центре проектируют наиболее сложные элементы инфраструктуры высокоскоростной магистрали. Один из них - рельсовое скрепление.

Более 20% элементов поезда произведено и проходит испытания, уточнили в РЖД. Некоторые из них показали главе РЖД во время осмотра площадки. В частности, представили опытные образцы элементов систем управления и торможения высокоскоростного поезда (блоки пневматического оборудования и управления противоюзной защитой, системы резервного управления и управления торможением).

Кроме того, Белозерову продемонстрировали опытные образцы системы управления.

"Сейчас специалисты инжинирингового центра работают над созданием унифицированной программно-аппаратной платформы, на основе которой и будет создана система управления электропоездом", - отметили в РЖД.

Блоки управления будут выполнять различные задачи (мониторинг состояния узлов поезда, управление движением, системами климат-контроля и т. д.). Они будут размещаться во всех вагонах электропоезда. В общей сложности каждый высокоскоростной состав оснастят более чем 330 блоками.

"До выхода на рельсы первого высокоскоростного поезда еще несколько лет, но работа над тестированием системы управления ведется уже сейчас. В ИЦЖТ создали стенд для испытаний технических решений и программного обеспечения", - добавили в РЖД.

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) на 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда - до 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.