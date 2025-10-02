На ЗАЭС завершили ремонт двух генераторов и перевели их в дежурство

Задействовано достаточное количество сил и средств для обеспечения безопасного состояния объекта, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы с двумя генераторами, которые были в ремонте в момент отключения внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Установки перевели в дежурство, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что два дизель-генератора из 20 пока находятся на ремонте.

"На станции 20 дизель-генераторов. Два из них на момент отключения линии были в ремонте. Остальные, как только линия отключилась, были оперативно запущены и работают в нормальном режиме. Сегодня по завершению ремонта два дизель-генератора переведены в дежурство. Это значит, что они готовы к работе", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что на ЗАЭС задействовано достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния атомного объекта.

"Несмотря на сложную внешнюю обстановку и существующие потенциальные угрозы, ситуация на атомной станции находится под контролем. Все необходимые меры для поддержания ее безопасности предпринимаются персоналом в полном объеме", - заключила собеседница агентства.

На резервное энергоснабжение от дизель-генераторов станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ.