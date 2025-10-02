Глава Минфина США: шатдаун может помешать росту экономики Соединенных Штатов

Скотт Бессент отметил, что возможен удар также по ВВП страны и американским рабочим

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Приостановка работы американского правительства может нанести ущерб ВВП США и экономическому росту страны. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Нельзя вести дискуссии, приостанавливая работу правительства и снижая ВВП, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Мы можем увидеть удар по ВВП, экономическому росту и по американским рабочим".

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.