Юрист Носов: таксисты смогут еще пять лет использовать нелокализованные авто

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Таксисты смогут использовать нелокализованные автомобили максимум еще пять лет до момента окончания срока включения в региональный реестр легковых такси. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов.

Ранее сообщалось, что список автомобилей, подходящих под критерии закона о локализации такси, планируется расширить до 1 марта 2026 года. К той же дате будет готов итоговый перечень автомобилей для работы в такси.

"В случае, если автомобиль не входит в перечень из списка отечественных автомобилей либо произведен не в рамках реализации специнвестконтракта (должен быть заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025), то такой автомобиль может быть использован в такси до момента окончания срока включения его в региональный реестр легковых такси (включение в реестр осуществляется на пять лет)", - сказал юрист.

Носов пояснил, что как только срок закончится, автомобиль, который не входит в перечень отечественных автомобилей, не может быть включен в реестр легковых такси, так как он не будет соответствовать установленным требованиям. "Следовательно, от автомобиля необходимо будет избавиться, что может привести к увеличению количества предлагаемых к продаже машин в начале марта 2026 года. Сейчас же таксомоторным компаниям рекомендуется уже начать закупать автомобили из списка, предложенного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.

Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada (Granta, Vesta, Niva и др.), УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Перечень включает автомобили с ДВС, гибридные силовые установки и электромобили различных классов.

Как сообщили в министерстве, перечень опубликован заранее, чтобы участники рынка могли планировать будущие закупки. В ведомстве добавили, что список будут регулярно обновлять по мере появления новых российских моделей и развития локализованных производств. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Для Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока предусмотрены переходные периоды.