Wildberries доработает правила работы с продавцами в их интересах

В компании заявили, что всегда отслеживают обратную связь от всех своих партнеров

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Wildberries доработает механизмы работы с продавцами в их интересах, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"По итогам заседания экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента "Привлекательная цена" и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента", - говорится в сообщении.

Компания всегда отслеживает обратную связь от всех своих партнеров и внимательно изучает ее, добавили в РВБ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что примет меры антимонопольного реагирования в отношении Wildberries и Ozon в случае невыполнения рекомендаций по работе с продавцами.

В пресс-службе Ozon сообщили ТАСС, что компания изучает обращение регулятора и продолжит диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. Ранее маркетплейс получил ряд вопросов и возражений от своих партнеров по процессу возврата товаров.

"Изучив обратную связь, мы поняли, что важно в первую очередь упростить процесс вывоза возврата со склада. Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней", - отметили в компании.

Кроме того, в ближайшее время Ozon разработает и запустит функцию автовывоза всех возвратов со склада, чтобы продавец мог однократно настроить автоматический процесс. Это позволит не отслеживать свободные слоты на вывоз, а также выбрать удобную точку получения товара. По стоимости это не будет отличаться от стандартной цены обратной логистики на модели FBS. Также маркетплейс дополнительно рассмотрит сложные случаи и категории, для которых новый процесс возврата критичен, объяснили в пресс-службе.