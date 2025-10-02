Путин: при снижении инфляции в России нужно сохранять темпы экономического роста

Президент РФ призвал сохранять положительным этим темпы

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста в России надо сохранять положительными, когда предпринимаются действия по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

"Мы, без всякого сомнения, должны и дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь важно добиться двух вещей. Первое: нам нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал он.