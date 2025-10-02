Реклама на ТАСС
Путин: при снижении инфляции в России нужно сохранять темпы экономического роста

Президент РФ призвал сохранять положительным этим темпы
17:55
обновлено 18:22
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста в России надо сохранять положительными, когда предпринимаются действия по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы, без всякого сомнения, должны и дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь важно добиться двух вещей. Первое: нам нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал он. 

