Путин: при снижении инфляции в России нужно сохранять темпы экономического роста
Редакция сайта ТАСС
17:55
обновлено 18:22
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста в России надо сохранять положительными, когда предпринимаются действия по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Мы, без всякого сомнения, должны и дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь важно добиться двух вещей. Первое: нам нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - сказал он.