Путин: РФ решила пожертвовать рекордными темпами роста, чтобы побороть инфляцию

Президент РФ отметил, что в стране на протяжении продолжительного времени наблюдались темпы роста экономики

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия решила пожертвовать темпами роста экономики, опережающими среднемировые, чтобы побороть инфляцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

Он отметил, что в России на протяжении продолжительного времени наблюдались темпы роста экономики, опережающие среднемировые значения.

"Но еще в 2024 году в конце мы сказали, [что] для того, чтобы побороть инфляцию, мы должны пожертвовать такими рекордными темпами роста", - сказал глава государства.

Он указал на то, что для борьбы с инфляцией Банку России пришлось поднять ключевую ставку, и жесткая денежно-кредитная политика влияет на экономику в целом. "Надеюсь, это не перезаморозит экономику", - отметил он, добавив, что снижение инфляции так или иначе важно для "здоровья экономики в целом".

"Мы, без всякого сомнения, должны и дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь важно добиться двух вещей. Первое: нам нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - заключил он.