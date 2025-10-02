Путин: Россия не проводит антидолларовой кампании или политики

РФ просто не дают платить в долларах, отметил президент РФ

Он напомнил, что перед БРИКС стоит много различных задач. "Одна из них - это наладить, как мы считаем, а не просто создать общую платформу, общие принципы взаимодействия, в том числе и прежде всего в экономике", - сказал российский лидер.

При этом государства - участники объединения не выстраивают свою политику против кого-то, подчеркнул Путин. "Вся политика БРИКС направлена на себя, на членов этой организации. И мы, кстати, не проводим какую-то антидолларовую кампанию, антидолларовую политику. Да нет совсем! Что касается нас - нам просто не дают рассчитываться в долларах. А что мы должны делать? Мы рассчитываемся в национальных валютах", - обрисовал ситуацию президент РФ.