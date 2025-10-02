Путин: БРИКС создает систему электронной торговли почти без инфляции и рисков

Сейчас в БРИКС планируется "делать то же, что делают во многих других странах, в том числе в Соединенных Штатах", отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Государства - участники БРИКС активно работают над расширением возможностей электронной торговли. Если они продолжат использовать современные технологии, то смогут создать уникальную систему с минимальными рисками и практически отсутствующей инфляцией, заметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

По его словам, сейчас в БРИКС планируется "делать то же, что делают во многих других странах, в том числе в Соединенных Штатах": "Будем вести дело к расширению возможностей электронной торговли и электронных расчетов на рынках. Мы будем развивать - и в рамках БРИКС мы пытаемся это сейчас сделать, во всем, что мы продвигаем - эту идею, новые инвестиционные платформы, где, на мой взгляд, нас может ждать успех", - заявил Путин.

Российский лидер убежден, что если страны БРИКС продолжат так же использовать современные технологии, в том числе в системе расчетов, то смогут "создать абсолютно уникальную систему, которая будет работать с минимальными рисками и практически с отсутствием инфляции". "Нужно только продумывать будет те проекты, которые будут взаимовыгодны всем участникам этого процесса. Но прежде всего тем, где будут осуществляться эти проекты. А мы хотим это делать прежде всего на быстрорастущих рынках Африки, США, Южной Азии - они будут, безусловно, быстро расти", - подчеркнул президент РФ.

Путин обратил внимание на то, что, чем больше участников, тем больше интересов, и согласовать общую позицию становится все сложнее. "Но другого пути нет, - убежден российский лидер. - Есть только один путь - согласование, поиск общих интересов и общая работа по этому направлению. В целом, нам пока это удавалось".