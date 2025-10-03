НОСТРОЙ: элементы госуправления в ЖКХ нужны для компенсации затрат на ремонт

При этом одной эффективностью управления проблему недофинансированности не решить, сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Планы по возвращению в сферу ЖКХ элементов госуправления - вынужденная мера, чтобы перераспределить так называемые затраты среднего тарифа, а также компенсировать затраты на обновление и ремонт старых коммунальных сетей. Об этом рассказал ТАСС в кулуарах XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Возможность использования в хорошем смысле экономического котла возможно только путем централизации. Поэтому возвращение элементов государственного управления в сферу ЖКХ - вынужденная мера, чтобы перераспределить затраты среднего тарифа и тратить больше средств на обновление и ремонт старых изношенных коммунальных сетей за счет того, что новые сети в таком ремонте не нуждаются", - сказал Глушков.

По его словам, проблемы с ЖКХ - не только в качестве управления, но и в недофинансированности и зарегулированности в РФ всего, что связано с ценообразованием. "При такой регулировке последнее слово остается за субъектом. Зачастую руководители регионов не пользуются рекомендованным предельным изменением цен в рамках инфляции, а сознательно снижают их. Поэтому складывается системная недофинансированность. В субъектах, где органы исполнительной власти пользуются такими рекомендациями, ситуация лучше", - отметил он. При этом одной эффективностью управления проблему недофинансированности не решить - отрасли нужны деньги, считает Глушков. "На сегодняшний момент мы не готовы к революционным изменениям в оплате за ЖКХ, поэтому единственный источник, с помощью которого можно погасить недофинансированность - деньги из бюджета. Логично, чтобы вопросом занимались государственные или муниципальные организации", - сказал он.

Также нельзя исключать возможность использования саморегулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве, считает эксперт. "Здесь, в первую очередь, стоит вопрос не формы собственности, а правил распределения тарифов, поскольку единый тариф на любой тип сетей, вне зависимости от износа, начислять неправильно" - отметил он.

Глушков отметил, что сбаланисировать или выровнять котловым методом (метод учета, собирающий затраты на одном счете, не разделяя их по видам) стоимость обслуживания можно путем поэтапного укрупнения саморегулируемых организаций, поскольку деприватизация предполагает выкупную стоимость, что влечет за собой большие затраты.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что вопросы госуправления отрабатываются в отрасли ЖКХ. При этом, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сфера ЖКХ, скорее всего, останется комбинированной, где определенной частью займутся муниципалитеты.

