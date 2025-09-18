По мнению главы Минстроя, такой подход даст этой отрасли квалифицированные кадры и управление

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вопросы государственного управления отрабатываются в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума развития ЖКХ глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Мы говорим о том, что в ЖКХ должен быть эффективный собственник, эффективный ресурс снабжения. Но любой результат начинается с первого шага. И этот шаг нужно сделать. Соответствующие рекомендации постоянно обсуждаются, в том числе вопросы госплана", - сказал он.

Файзуллин добавил, что такой подход даст отрасли ЖКХ квалифицированные кадры и управление. "Мы в рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление", - указал он.