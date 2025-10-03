Telegraph: поставки оружия США Украине могут быть задержаны из-за шатдауна

Переговоры официальных лиц стран о возможном соглашении по обмену технологий производства беспилотников оказались "в подвешенном состоянии", передает газета

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Консультации по военной поддержке Украины со стороны США были заморожены после приостановки работы американского правительства, поставки американских вооружений могут быть задержаны. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Главная проблема заключается в том, что мы ведем активную дискуссию о будущих поставках. <...> Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не проводят встречи, и мы теряем время из-за этой приостановки работы", - приводит газета слова источника.

По ее информации, переговоры украинских и американских официальных лиц о возможном соглашении по обмену технологий производства беспилотников оказались "в подвешенном состоянии". При этом украинские делегации, у которых был запланирован визит в США в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы.

Как отмечает издание, отмена консультаций между двумя странами вызовет опасения, что "недавнее потепление в отношениях может быть нарушено", в то время как Украина продолжает нести "сокрушительные потери" на поле боя.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на этой неделе украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений с американскими властями относительно беспилотников. По сведениям газеты, окончательное заключение соглашений между Киевом и Вашингтоном может растянуться на несколько месяцев.

Правительство США приостановило работу 1 октября после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.