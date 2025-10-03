Роструд создал канал в Max

Пользователи смогут узнавать последние новости ведомства, получать полезные инструкции и рекомендации, следить за изменениями в трудовом законодательстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роструд запустил канал в национальном мессенджере Мax, там можно будет оперативно следить за изменениями в трудовом законодательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Роструд официально запустил канал в Мax - российском мессенджере нового поколения. Здесь вы можете: узнавать последние новости Роструда, получать полезные инструкции и рекомендации, следить за изменениями в трудовом законодательстве", - говорится в публикации.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.