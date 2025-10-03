Спрос россиян на букеты перед Днем учителя вырос почти в четыре раза

За две предыдущие недели продажи женской парфюмерии увеличились в 2,9 раза в годовом сравнении, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на букеты за последнюю неделю вырос практически в четыре раза в преддверии Дня учителя, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon.

"Прямо перед праздником растет интерес к букетам - спрос за последнюю неделю выше в 3,7 раза", - сказано в сообщении.

Кроме того, за две предыдущие недели продажи женской парфюмерии показали рост в 2,9 раза в годовом сравнении, парфюмерных наборов - в 2,2 раза, а подарочные наборы к празднику россияне начали покупать в 1,9 раза чаще, отметили эксперты.

К Дню учителя покупатели часто выбирали технику для модернизации классов, в частности, продажи демонстрационного оборудования на маркетплейсе выросли более чем в 1,8 раза. Также за последние две недели рост спроса на наборы конфет в коробках превысил 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

День учителя отмечается в России 5 октября.