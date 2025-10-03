Россияне воспользовались биометрическими сервисами более 150 млн раз

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что завершается подготовка сервиса посадки на самолет по биометрии, который максимально упростит прохождение всех предполетных процедур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Россияне свыше 150 млн раз воспользовались биометрическими сервисами, и правительство видит спрос на использование этой технологии. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Россияне уже воспользовались биометрическими сервисами более 150 миллионов раз. С помощью биометрии граждане быстро и удобно оплачивают покупки и проезд в метро, получают услуги онлайн и в МФЦ. Мы видим спрос на использование этой технологии, и наша задача - создать все условия для ее безопасного и широкого применения", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что завершается подготовка сервиса посадки на самолет по биометрии, который максимально упростит прохождение всех предполетных процедур. По словам Григоренко, пассажирам не нужно будет предъявлять документы при регистрации на внутренние рейсы, проходе в "чистую зону", а также при выходе на посадку.

Сервис посадки на самолет "Мигом" реализуется на базе государственной Единой биометрической системы, и чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать свои данные и разрешить использование биометрии при посадке на самолет. "Аэропорт "Пулково" станет пилотной площадкой для тестирования сервиса посадки на самолет по биометрии", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Здесь уже функционирует система биометрического доступа в бизнес-залы, доступна оплаты покупок с помощью биометрии, завершены монтаж и настройка необходимого оборудования для тестирования полного функционала сервиса. "Было отмечено, что для реализации проекта планируется подготовить ряд изменений в законодательство. При этом биометрия будет альтернативой паспорту при прохождении предполетных процедур. Пассажир всегда сможет выбрать, как именно проследовать на посадку - по биометрии или с использованием удостоверения личности", - добавили в аппарате вице-премьера.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин говорил, что применение биометрии в российских аэропортах может начаться в течение нескольких лет, сейчас для этого создаются технологические возможности. До конца этого года, по словам министра, планируется провести апробацию системы идентификации пассажиров. Впервые биометрию, как рассказывал Никитин, применят в аэропорту Пулково, в рамках пилотного проекта ее начнут использовать в следующем году, затем опыт будет масштабироваться. Ранее Никитин в интервью ТАСС сообщал, что возможность прохождения предполетных формальностей по биометрическим данным, вероятно, появится в 2028-2029 годах в крупнейших хабах - таких, как Шереметьево.

Биометрия в аэропортах

Ранее Минтранс, Минцифры, Центр биометрических технологий и "Аэрофлот" на форуме "Цифровая транспортация" подписали соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках.

По данным Минтранса, технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Она может быть использована для регистрации и посадки в самолет, однако каждый пассажир сможет самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами - по биометрии или с использованием документов.