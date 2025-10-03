В Крыму увеличат число АЗС с топливом в свободной продаже

Также сохраняется ограничение на продажу бензина - до 20 литров в одни руки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Количество автозаправочных станций (АЗС), где есть топливо в свободной продаже, увеличат в Республике Крым с 10 октября, сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам консультаций с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Также сохраняется ограничение на продажу бензина - до 20 литров в одни руки.

Ранее Аксенов после встречи с Цивилевым сообщил о том, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

"Принято решение об урегулировании ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Крым в три этапа: до 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив 20 литров в одни руки в сутки сохранятся; с 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики также уточнил, что с 20 октября число АЗС с топливом в свободной продаже возрастет дополнительно. Аксенов подчеркнул, что полностью потребность Крыма в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. В начале прошлой недели власти Крыма призывали не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию, а 29 сентября ограничили объем отпуска - не более 30 литров в одни руки. С 1 октября объем отпуска сократили до 20 литров в одни руки.