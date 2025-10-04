Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки на товарные знаки Les Gastons Vuitton

Все заявки дом моды подал 1 октября, следует из базы ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Французский дом моды Louis Vuitton подал три заявки на регистрацию товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), связанных с коллекцией Les Gastons Vuitton, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки были поданы 1 октября 2025 года из Франции. Среди них - логотипы коллекции Les Gastons Vuitton, а также ее название.

Заявки по двум логотипам регистрирутся по двум классам (№ 9, 14) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий и изделия из благородных металлов или с покрытием из них, такие как изделия ювелирные, бижутерия и часы, и их составные части. Название регистрируется по одному классу (№ 14) МКТУ - изделия из благородных металлов или с покрытием из них.

Ранее стало известно, что Louis Vuitton также подал три заявки на регистрацию товарных знаков логотипов компании в разных вариациях.

Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) заявил об уходе из России 7 марта 2022 года. В числе прочих были закрыты магазины косметики Sephora. 11 июля было объявлено, что российское подразделение Sephora было продано ее генеральному директору Евгению Дроздову. 10 октября магазины начали открываться под брендом "Иль де Ботэ" - так называлась российская сеть, выкупленная LVMH в 2016 году.