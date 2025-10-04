Две трети опрошенных россиян отказались от Instagram

Это произошло после ухода зарубежных соцсетей с рынка рекламы, говорится в исследовании платформы Getblogger

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Две трети россиян фактически перестали пользоваться Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после ухода зарубежных социальных сетей с рекламного рынка. Об этом говорится в исследовании платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech), поступившем в ТАСС.

Читайте также

Что известно о штрафах за рекламу в запрещенных соцсетях

"После ухода зарубежных социальных сетей с рекламного рынка две трети россиян фактически перестали пользоваться Instagram: 32% удалили аккаунты, 28% прекратили активность, еще 26% заходят крайне редко, активными остались лишь 3%", - отметила генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

По ее словам, для брендов это означает необходимость перераспределения бюджетов в пользу отечественных площадок - сегодня 71% аудитории присутствует во "ВКонтакте", 57% - на YouTube и 55% - на Rutube, а 22% - в TikTok. "При этом пользователи демонстрируют высокое доверие к блогерам: почти половина не считает личные рекомендации рекламой, что делает интеграции у лидеров мнений одним из самых эффективных инструментов продвижения в интернете", - добавила она.

По данным исследования, почти половина пользователей - 46% - не воспринимают личные рекомендации от блогеров в социальных сетях как рекламу, а еще 18% не уверены, что это реклама. Считают рекламой личные рекомендации 36% респондентов.

Опрос также показал, что после вступления в силу 1 сентября закона, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, не изменилось, считает 66% респондентов. О том, что ее стало больше заявили 18%, меньше - 16%.

МТС AdTech в сентябре 2025 года опросил 2 тыс. россиян старше 18 лет.