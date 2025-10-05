На ЗАЭС заявили, что станция может поставлять часть энергии за пределы России

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что для этого необходимо решение руководства страны

Редакция сайта ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 5 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС технически будет иметь возможность часть производимой электроэнергии поставлять за пределы России в случае, если такое решение будет принято руководством страны. Станция будет способна это делать в случае перевода в режим генерации, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Это именно сотрудничество двухстороннее или трехстороннее в рамках того, что часть электроэнергии, которую будет генерировать наша станция впоследствии, она может уходить за пределы страны. Коммерческую или политическую составляющую мы оставим на суд других людей, а технически <…> станция, работая, сможет генерировать какую-то часть электроэнергии на сторону", - сказал Черничук.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что часть электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, в случае ее пуска может стать предметом международного сотрудничества. Это обсуждается с американской стороной, РФ готова рассмотреть и участие Украины, если "возникнут условия", пояснил Лихачев.

2 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сообщил, что Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции.

В конце сентября 2022 года по итогам состоявшихся референдумов в состав РФ в качестве полноценных субъектов вошли Запорожская область, на территории которой находится ЗАЭС, а также ДНР, ЛHP и Херсонская область. 5 октября 2022 года президент РФ подписал указ, закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Правом эксплуатации ЗАЭС наделена российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденная корпорацией "Росэнергоатом", входящей в структуру госкорпорации "Росатом". Имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации.