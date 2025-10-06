Маск анонсировал выпуск игры от xAI, созданной ИИ

Она выйдет до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Игровая студия xAI выпустит игру, созданную с помощью искусственного интеллекта, до конца 2026 года. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

"Игровая студия xAI выпустит отличную игру, созданную ИИ, до конца следующего года", - написал он в X.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на базе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.