S&P: ОПЕК будет делать все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения с РФ

Все страны ОПЕК+, которые сейчас добывают меньше своей фактической мощности из-за квот, хотят вернуть эти объемы на рынок, отметил сопредседатель S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер

ДУБАЙ, 6 октября. /ТАСС/. Партнерство между ОПЕК и Россией стало одним из ключевых достижений альянса за последние годы. Такое мнение в интервью ТАСС выразил сопредседатель S&P Global Commodity Insights Дейв Эрнсбергер.

"Сотрудничество между ОПЕК и Россией стало одним из крупнейших достижений организации за последние 10 лет. Поэтому я думаю, что ОПЕК будет делать все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения с Россией. Это одна из вещей, которыми они больше всего гордятся", - сказал американский аналитик на полях международной конференции Energy Markets Forum, которая прошла в Фуджейре.

Отвечая на вопрос о возможных разногласиях между участниками соглашения ОПЕК+, сопредседатель S&P Global Commodity Insights подчеркнул, что альянс внимательно относится к интересам всех производителей. По его мнению, решение вернуть на рынок больше нефти было совместным решением всех стран ОПЕК+, которые сейчас добывают меньше своей фактической мощности из-за квот.

"Все страны ОПЕК+, которые сейчас добывают меньше своей фактической мощности из-за квот, хотят вернуть эти объемы на рынок. Ведь они удерживали часть нефти за пределами рынка еще с 2022 года - из-за необходимости восстановить баланс после пандемии COVID-19. Они очень заинтересованы в том, чтобы вернуть эти объемы на рынок", - отметил он.

Отказ от добровольного сокращения добычи

С начала 2024 года восемь ведущих стран ОПЕК+ добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт начали постепенно возвращать нефть на мировой рынок. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. В октябре страны начали отказ от сокращений добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав увеличение производства еще на 137 тыс. б/с.

Ранее ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана и Омана. Эти страны должны будут с сентября 2025 года по июнь 2026 года включительно компенсировать избыточную добычу нефти в объеме 4,679 млн баррелей в сутки.

По итогам последнего заседания, состоявшегося 5 октября, восемь стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с. Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить объемы производства на 41 тыс. б/с каждая, Ирак - на 18 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Казахстан - на 7 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с. Теперь квота России на добычу составляет 9,532 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,061 млн б/с, Ирака - 4,255 млн б/с, Кувейта - 2,569 млн б/с, ОАЭ - 3,399 млн б/с, Казахстана - 1,563 млн б/с, Омана - 808 тыс. б/с, Алжира - 967 тыс. б/с.