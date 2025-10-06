Матвиенко: бюджет России в условиях внешних вызовов должен быть "мускулистым"

Все финансовые возможности для сохранения социально-экономической устойчивости, противодействия внешним вызовам и дальнейшего развития страны есть, отметила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет в современных условиях должен быть "мускулистым". Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"В современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть мускулистым. Я бы еще добавила, что предстоящий бюджет обязательно должен быть бюджетом четкой приоритизации. Все финансовые возможности для сохранения социально-экономической устойчивости, противодействия внешним вызовам и дальнейшего развития страны у нас есть", - сказала она.