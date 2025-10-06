Взносы на оплату ОМС и семейноцентричность. О чем заявила Матвиенко
ТАСС собрал основные заявления председателя Совета Федерации
- Федеральный бюджет в современных условиях должен быть "мускулистым" с четкой приоритизацией, считает Матвиенко.
- Основной финансовый документ РФ подчинен принципу семейноцентричности: "детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и многие другие направления", заявила председатель Совета Федерации.
- По мнению Матвиенко, трудоспособные неработающие россияне должны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в размере 45 тыс. рублей в год.
- Председатель СФ отметила, что никаких непродуманных решений в ущерб населению относительно выплат в ФОМС принято не будет.
- Меры по совершенствованию субсидирования льготной семейной ипотеки прорабатываются в Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
- Матвиенко предложила разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, отметив, что ее тревожит рост числа банкротств в ряде регионов РФ: "Как правильно один губернатор сказал, это уже не банкротство, это практически ликвидация предприятий".
- Спикер СФ призвала "разрабатывать новые источники доходов" в России, отметив, что для сохранения устойчивости финансовой системы важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы.
- Матвиенко предложила ввести ограничение на снижение размера дотаций и обеспечить сохранение утвержденных размеров дотаций для воссоединенных и приграничных субъектов.
- Председатель СФ считает, что дополнительные доходы от лицензирования деятельности по торговле табачной и никотинсодержащей продукцией должны поступать в региональные бюджеты, это было бы справедливо.