Матвиенко призвала направлять в регионы доходы от лицензий на табак

Это решение назрело давно, отметила председатель СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дополнительные доходы от лицензирования деятельности по торговле табачной и никотинсодержащей продукцией должны поступать в региональные бюджеты, это было бы справедливо. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Недавно правительство внесло в Государственную думу законопроекты, которые предусматривают лицензирование деятельности по торговле табачной и никотинсодержащей продукцией. Это решение назрело давно. Считаем, что было бы справедливо, если бы эти дополнительные доходы поступали в региональные бюджеты", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".