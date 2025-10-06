Матвиенко: прорабатываются меры по донастройке субсидирования семейной ипотеки

Государство "тратит значительные бюджетные средства на это направление", отметила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Меры по совершенствованию субсидирования льготной семейной ипотеки прорабатываются в Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Совсем скоро состоится заседание президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Вместе с экспертами мы прорабатываем целый ряд предложений, которые позволят донастроить действующие подходы. Например, это касается совершенствования субсидирования льготной семейной ипотеки", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что государство "тратит значительные бюджетные средства на это направление". "И раз программа вводилась ради поддержки рождаемости, то она и обязана этим целям соответствовать. Мы считаем, что субсидии должны быть адресными. В частности, предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей, а также создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания", - сказала Матвиенко.