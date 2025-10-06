Матвиенко заявила, что непродуманных решений о выплатах граждан в ФОМС не будет

Председатель Совета Федерации отметила, что в этом вопросе будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что никаких непродуманных решений в ущерб населению относительно выплат в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) принято не будет. Об этом она сообщила на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Ранее на слушаниях Матвиенко сообщила, что трудоспособные неработающие россияне должны платить взносы в размере 45 тыс. рублей в год в ФОМС.

"Никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что делала это осознанно - [поднимала вопрос про ФОМС]. Поэтому еще раз хочу сказать: мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Общество должно себе ответить, как правильно в этой ситуации поступить. Мы найдем такое решение совместно, безусловно. <…> Коллеги, мы будем очень взвешенно подходить. Ждем, какие еще будут предложения. Как правило, хватаются, делают из этого сенсацию. Нет, это решение перезрело", - сообщила она.

Также она отметила, что в этом вопросе будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек. Председатель Совфеда добавила, что консультации на эту тему будут продолжаться.