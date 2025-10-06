Матвиенко отметила необходимость "разрабатывать новые источники доходов" в РФ

Совет Федерации, как отметила его председатель, предлагает несколько дополнительных мер, касающихся в том числе сокращения неэффективных налоговых и таможенных льгот субъектам экономики, оптимизации расходов, обеспечения более точечных механизмов субсидирования

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "разрабатывать новые источники доходов" в РФ. Об этом она сказала на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Для сохранения устойчивости финансовой системы важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы. Необходимо сегодня разрабатывать новые источники доходов, я бы сказала уже "глубинного залегания", - сказала она.

Совет Федерации, как отметила Матвиенко, предлагает ряд дополнительных мер, касающихся в том числе сокращения неэффективных налоговых и таможенных льгот субъектам экономики; оптимизации расходов; обеспечения более точечных механизмов субсидирования.