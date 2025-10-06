Матвиенко заявила о семейноцентричности нового бюджета России

Все меры поддержки семей нужно постоянно изучать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать, отметила председатель СФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Основной финансовый документ РФ подчинен принципу семейноцентричности. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Можно сказать, что главный финансовый документ подчинен принципу семейноцентричности. "Детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и многие другие направления", - сказала она.

При этом, как отметила Матвиенко, все меры поддержки семей нужно постоянно изучать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать.