Матвиенко предложила ограничить снижение дотаций воссоединенным регионам

Председатель Совета Федерации отметила, что при расчете дотаций следует использовать максимально свежие, актуальные данные, а не за прошлый и позапрошлый периоды

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ограничение на снижение размера дотаций необходимо обеспечить для воссоединенных и приграничных субъектов РФ. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Предлагаем ввести ограничение на снижение размера дотаций и обеспечить сохранение утвержденных размеров дотаций для воссоединенных и приграничных субъектов. Кроме того, мы убеждены, что при расчете дотаций следует использовать максимально свежие, актуальные данные, а не за прошлый и позапрошлый периоды. Тогда поддержка будет и своевременной, и корректно распределенной", - сказала Матвиенко.