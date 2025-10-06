Mediascope: 34% населения России в сентябре посещали Max

В первых числах октября мессенджером пользовались около 17 млн пользователей в день

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 41 млн человек посетили в сентябре национальный мессенджер Max, что составляет 34% населения РФ. Об этом говорится в статистических данных Mediascope, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

Средний суточный охват в сентябре, согласно имеющимся данным, вырос до 14 млн. В первых числах октября мессенджером пользовались около 17 млн пользователей в день.

Согласно статистическим данным, с июня по сентябрь 2025 года месячный охват аудитории вырос почти в 16 раз, составив 42 млн человек.

Данные собирались по динамике охвата мессенджера Max в сутки среди жителей России в возрасте от 12 лет и пользователей мобильной и десктопной версий.