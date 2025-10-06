На Кубани назвали временными ограничения на отдельных заправках

Ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле, отметили в оперштабе

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Реализация бензина и дизтоплива в Краснодарском крае осуществляется в плановом режиме, при этом возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой. Об этом сообщил оперштаб региона.

"Ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме, имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути. Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении со ссылкой на Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края.

На территории края работает более тысячи АЗС. В период осенней посевной кампании потребность в горюче-смазочных материалах, особенно дизтопливе, у аграриев возрастает, добавили в оперштабе.

Ранее со ссылкой на Минэнерго сообщалось, что Министерство энергетики намерено в полном объеме обеспечить рынок России предложением дизельного топлива, в том числе зимним и межсезонным.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Республики Крым и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней. В середине сентября проблема возобновилась, бензина АИ-92 и АИ-95 не было на заправках обоих регионов. Затем власти Крыма призывали не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо "про запас" в канистры и не усугублять ситуацию, а 29 сентября ограничили объем отпуска - не более 30 литров в одни руки. С 1 октября объем отпуска сократили до 20 литров в одни руки.