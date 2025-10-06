Депутат Немкин: утечка из Discord затронула и РФ, поскольку данные сохранились

Именно через сторонних подрядчиков злоумышленники все чаще проникают к пользовательским данным, отметил Антон Немкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Утечка данных из американской платформы Discord коснулась в том числе и россиян, несмотря на ее блокировку на территории страны, поскольку аккаунты и личные данные остались в системе. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее Discord сообщила об утечке данных пользователей: имена, логины, адреса электронной почты, IP, типы платежей, последние четыре цифры банковских карт, истории покупок и фото удостоверений. Злоумышленники получили доступ через подрядчика Discord, занимающегося техподдержкой и безопасностью. Пароли, полные номера карт и сообщения вне техподдержки не утекли. Discord ограничил доступ подрядчика и начал расследование с правоохранителями.

"Аккаунты и личные данные ведь остались в системе. Поэтому утечки, подобные этой, напрямую затрагивают и наших граждан. Это еще раз доказывает: цифровые следы не исчезают, поэтому относиться к ним нужно более чем внимательно", - сказал депутат.

По его словам, именно через сторонних подрядчиков злоумышленники все чаще проникают к пользовательским данным - не напрямую, а через слабые звенья в экосистеме обслуживания. "Такие случаи показывают необходимость пересмотра политики безопасности не только внутри компаний, но и на уровне всех участников, которые имеют доступ к данным - подрядчиков, партнеров, сервисных платформ", - отметил Немкин.

Особое беспокойство, по словам парламентария, вызывает компрометация персональных данных и копий документов. "Фото удостоверений личности - это не просто техническая информация, а фактически цифровой ключ к человеку. Такие сведения могут использоваться для мошенничества и оформления кредитов, а последствия подобных утечек растягиваются на годы", - пояснил он.

"Сегодня защита данных должна рассматриваться как стратегический приоритет компаний, особенно тех, кто хранит информацию пользователей из разных стран. Необходимо выстраивать многоуровневую систему кибербезопасности, проводить аудит процессов и ужесточать требования к подрядчикам. Этот инцидент должен стать сигналом к действию - и для бизнеса, и для регуляторов. Мы должны добиваться прозрачности и ответственности всех, кто работает с персональными данными наших граждан", - заключил Немкин.

Социальная сеть Discord была создана в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей в марте 2024 года, а заблокировал платформу на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства.