ФАС призвала Wildberries и Ozon изменить нормы работы с продавцами до 30 октября

Компании также обязаны сообщить об этом Федеральной антимонопольной службе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Wildberries и Ozon должны изменить правила работы с продавцами и сообщить об этом Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ до 30 октября 2025 года. Об этом говорится в протоколе заседания экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий, с которым ознакомился ТАСС.

"Просить ООО «РВБ», ООО «Интернет решения» о реализации пунктов 5, 7, 8 решения настоящего протокола сообщить в ФАС России в срок до 30.10.2025", - говорится в документе.

Речь в данных пунктах идет, прежде всего, о правилах работы маркетплейсов с продавцами.

Согласно пункту 5, Wildberries рекомендовано проработать изменения в договор с продавцами, а также в деятельность самой платформы, направленные в том числе на определение конкретных критериев отнесения товаров к группам, в отношении которых применяется или не применяется индекс остатка. Еще одна рекомендация касается предоставления продавцам гибкой системы приобретения дополнительных услуг и ценообразования на них, в рамках которой они смогут оперативно отказаться от услуг, в которых они не заинтересованы.

Другие два пункта относятся к Ozon. В них говорится, что платформа должна предоставить продавцам гарантии на получение в разумные сроки конкретных временных периодов для самостоятельного вывоза их товаров со складской инфраструктуры Ozon, закрепить свои обязательства по соблюдению сроков исполнения заявок продавцов на самостоятельный вывоз их товаров со складской инфраструктуры.

Кроме того, ФАС рекомендовала Ozon дополнительно проработать вопросы ошибочных блокировок учетных записей потребителей с учетом необходимости соблюдения прав неопределенного круга потребителей и защиты интересов продавцов от актов недобросовестной конкуренции и иных массовых недобросовестных действий.

Ранее ФАС сообщала, что примет меры антимонопольного реагирования в отношении Wildberries и Ozon в случае невыполнения рекомендаций по работе с продавцами.