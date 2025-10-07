Депутат Немкин: введение туристических sim-карт упростит правила их выдачи

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил, что отрасль активно обсуждает упрощение правил выдачи sim-карт иностранным туристам

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возможным и безопасным способом упрощения правил выдачи sim-карт иностранным туристам может стать введение одноразовых туристических карт. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По его словам, отрасль активно обсуждает упрощение правил выдачи sim-карт иностранным туристам, которые в силу действующих сейчас требований зачастую предпочитают обходиться бесплатным Wi-Fi, хотя могли бы пользоваться мобильной связью, принося доход операторам. "Возможным и безопасным решением может стать введение одноразовых туристических sim-карт, подобный опыт уже есть в других странах. Турист предъявляет билет или подтверждение пребывания в стране - и получает карту с ограниченным сроком действия, который совпадает с его визитом. После окончания этого срока sim-карта автоматически деактивируется, что позволит избежать злоупотреблений и при этом сохранить контроль безопасности", - рассказал Немкин.

По его мнению, такой подход даст возможность операторам увеличить доходы от туристического сегмента без дополнительных рисков, а также позволит не только стимулировать экономику, но и повысить качество обслуживания туристов. "При этом важно, чтобы решение учитывало мнение силовых структур и стандарты безопасности. Современные технологии позволяют объединить проверку биометрии при пересечении границы с краткосрочной выдачей sim-карт, сохранив высокий уровень защиты. Такой баланс между безопасностью и удобством для туристов полностью соответствует интересам государства, бизнеса и самих гостей нашей страны", - пояснил депутат.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что российские операторы связи ведут обсуждение с Минцифры по упрощению правил получения sim-карт зарубежными туристами в связи с низкой абонентской базой среди иностранцев. Как пояснил источник, близкий к одному из крупных операторов, сейчас процедура получения sim-карт иностранными туристами может занимать от часа до нескольких дней. Она включает в себя поход в банк, сдачу биометрии, регистрацию на "Госуслугах" и получение СНИЛС.

По данным источника издания, операторы связи предложили отменить сдачу биометрии зарубежным туристам, поскольку в настоящее время при въезде в РФ они делают отпечатки пальцев и фотографию лица. Они также предложили ограничить срок владения sim-картой временем пребывания в России - по окончании турпоездки она будет деактивироваться.