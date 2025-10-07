Большинство опрошенных россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях

По данным исследования банка ВТБ и Brand Analytics, в перечень самых ожидаемых операций в цифровых рублях вошли оплата государственных пошлин и налогов, а также получение государственных выплат и переводы между пользователями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Готовы получать зарплату в цифровых рублях 68% россиян. Такие результаты показал опрос в рамках исследования "Цифровой рубль глазами россиян", проведенного в преддверии форума "Финополис-2025" банком ВТБ и Brand Analytics.

Читайте также

Больше, чем просто деньги. Что принесет цифровой рубль

Как показал опрос, еще 12% респондентов пока не дают однозначного ответа на вопрос о получении зарплат в цифровых рублях. Но точно не хотят использовать цифровые рубли для этих целей 20% респондентов.

При этом в перечень самых ожидаемых операций в цифровых рублях у россиян вошли оплата государственных пошлин и налогов, а также получение государственных выплат и переводы между пользователями. На последнем месте - получение зарплаты.

Почти половина респондентов (42%) ответили, что будут использовать цифровой рубль наравне с наличными и безналичными деньгами, а каждый десятый заявил, что для него не имеет значения, в каком виде тратить полученные деньги - в виде цифровых рублей, наличных или безналичных.

Среди наиболее важных преимуществ цифрового рубля россияне называют надежность (средства хранятся напрямую в ЦБ РФ), снижение комиссий при переводах и платежах, а также доступ к счету с цифровыми рублями через мобильное приложение любого банка.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет из крупных городов России.

О цифровом рубле

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Первым зарплату в цифровом рубле уже получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Массовое распространение цифрового рубля запланировано с сентября 2026 года. В течение последующих двух лет систему планируют внедрить все кредитные организации, а также большинство торговых предприятий.