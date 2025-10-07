Дочь Луиса Корвалана: БРИКС способно дать Латинской Америке новую экономику

В Чили не все полностью понимают, что это за платформа и для чего она нужна, отметила Вивиен Корвалан

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Объединение БРИКС, которое ведет равноправное сотрудничество, может дать новую экономику Латинской Америке. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь лидера чилийских коммунистов Вивиен Корвалан.

"Я надеюсь, что капитализм, начиная с Соединенных Штатов, постепенно будет ослабевать, и США будут не той страной, которая правит миром, а станут членом международного сообщества с такими же правами, как и у других стран. В то время как Россия, ее союзники и партнеры по БРИКС будут строить новую экономику, которая будет сбалансированной и справедливо уравновешивать мир", - сказала Вивиен Корвалан. Таким образом она ответила на вопрос о позициях США в Латинской Америке с учетом фактора прихода на континент БРИКС.

Дочь лидера чилийских коммунистов при этом призналась, что ей "очень сложно выразить конкретное мнение, потому что в Латинской Америке в целом сформировался довольно устойчивый, успешный образ Соединенных Штатов". "Что касается БРИКС в регионе, то, как кажется, по крайней мере в моей стране, не все полностью понимают, что это за платформа и для чего она нужна. Не все должным образом осознают, что в экономическом плане объединение стремится сделать торговлю более справедливой, использовать национальные валюты стран, а не обменивать все через доллар", - заметила Вивиен Корвалан.

По ее словам, в Чили реальность такова, что в политическом плане БРИКС пока не имеет особого влияния. "Но я надеюсь, что ситуация будет меняться", - подчеркнула дочь лидера чилийских коммунистов.

О Луисе Корвалане

Луис Корвалан - чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958-1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили.

