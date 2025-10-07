Эксперты считают, что легализация активов РФ подорвет доверие в мировой экономике

Вопрос использования замороженных активов - это не столько финансовая, сколько институциональная проблема

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возможная легализация любого решения Евросоюза об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине станет беспрецедентным шагом для всего мира и подорвет фундаментальные основы доверия в мировой экономике. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Как сообщило ранее агентство Reuters ("Рейтер"), глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение Евросоюза об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют. При этом она подчеркнула, что любое решение по российским активам также должно соответствовать международному праву. Глава ЕЦБ выразила обеспокоенность тем, что юридически спорный шаг со стороны европейцев может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте, что может нести риски финансовой стабильности.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что вопрос использования замороженных активов - это не столько финансовая, сколько институциональная проблема. "Речь идет о фундаментальных основах доверия и предсказуемости в международной экономике. Даже внутри ЕС признают, что любое решение в этой сфере должно строго соответствовать международному праву и приниматься на основе консенсуса, иначе удар придется по самому евро и по праву собственности в Европе", - заявил ТАСС доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

По его словам, "если один раз легализовать "особый случай", он неминуемо превращается в норму и начинает менять поведение инвесторов". "Они просто уходят из юрисдикции, где размыты границы собственности и подрывается доверие. Рациональный выход - оставаться в правовом поле и искать решения, не подрывающие устойчивость европейских институтов. Это в конечном счете дешевле и эффективнее, чем потом восстанавливать репутацию финансовых рынков", - подчеркнул эксперт.

И. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина при этом отметила, что прецеденты с заморозкой активов государств встречались в истории, но невоюющие страны никогда не изымали активы центральных банков для финансирования восстановления в третьей стране. "Среди специалистов в области международного права в целом не существует согласия относительно допустимости заморозки активов центральных банков как формы законной контрмеры, а конфискация вовсе рассматривается, как шаг, выходящий за рамки правового поля. Широкий резонанс данной проблемы подтверждает сложность ситуации", - указала Фрумкина.

Гоненко, в свою очередь, отмечает, что в случае конфискации российская сторона, безусловно, будет действовать зеркально: в ее распоряжении есть инструменты правовой защиты и сопоставимый объем активов нерезидентов, находящихся в российской юрисдикции. "При этом российская экономика уже продемонстрировала способность к росту без западных инвестиций. Следовательно, возвращение к предсказуемой правовой рамке, а не к односторонним экспериментам, отвечает интересам всех сторон - в том числе европейских государств и бизнеса", - заключил он.