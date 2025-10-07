Трамп: США и Канада сотрудничают при создании системы ПРО "Золотой купол"

Президент США назвал это партнерство "очень тесным"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Оттава совместно работают над созданием новой системы противоракетной обороны (ПРО) США Golden Dome ("Золотой купол"). Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

"Один из вопросов, по которому мы очень тесно сотрудничаем, - это Golden Dome", - сказал американский лидер. "Мы будем совместно работать над Golden Dome для наших стран. Это будет очень важно. Особенно, если посмотреть на мир, на то, что происходит. Мы хотим, чтобы была эта защита", - добавил Трамп.

Американский лидер 20 мая сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры системы Golden Dome, и объявил о выделении средств на нее. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Вашингтонская администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. Трамп ранее заявлял, что Канада будет освобождена от платы за использование системы Golden Dome, если решится войти в состав США. В противном случае, по словам президента США, участие в проекте обойдется Оттаве в $62 млрд.

Как подчеркивается в принятом 8 мая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.